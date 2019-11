Rusescu a marcat un gol important in Turcia

Ziare.

Fostul varf al FCSB a salvat un punct pentru Giresun in deplasarea de la Adanaspor, de vineri seara.Gazdele au deschis scorul, insa Rusescu a restabilit egalitatea in minutul 80, atunci cand a transformat un penalti.1-1 a fost scorul final al partidei, Giresunspor obtinand un punct important in deplasare.Din pacate, lucrurile nu stau foarte bine pentru formatia lui Rusescu, aceasta aflandu-se abia pe locul 11 in clasamentul ligii secunde turce, cu sanse minime la promovare.M.D.