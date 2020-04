Razvan Burleanu avertizeaza ca fotbalul romanesc e in pragul dezastrului

Ziare.

Seful FRF spune ca primele doua ligi de fotbal din tara ar trebui reluate cel tarziu in luna mai."Imi este teama ca daca nu reluam campionatul cel tarziu in luna mai, nu mai gasim 14-16 cluburi profesioniste in primele doua ligi. Impactul acestei crize poate fi dincolo de cel mai crunt cosmar. Chiar daca unele se vor salva, vor fi afectate in urmatorii ani. Asta e scenariul cu care lucram acum, daca nu reluam competitia cel mai tarziu in luna iunie. Impactul este unul urias", a spus Burleanu intr-o interventie la ProX "Suntem intr-o permanenta discutie cu LPF, AFAN, cluburi si cu Asociatiile Judetene. Luand in considerare toate aspectele, spun ca nu vom sustine inghetarea competitiilor pana nu vom epuiza toate variantele. Fotbalul trebuie sa-si desemneze castigatorul pe teren. Obiectivul este salvarea cluburilor. Doar asa ne putem asigura ca vom avea aceleasi locuri de munca in viitor", a completat acesta.Vezi si: Cand se va relua Liga 1: Anuntul facut de presedintele FRF Liga 1 a fost intrerupta luna trecuta din cauza pandemiei de coronavirus.Au mai ramas de disputat 8 etape din play-off si 12 din play-out.