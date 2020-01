Burleanu anunta ce obiectiv are Mutu la nationala de tineret

Ziare.

com

Seful FRF a explicat ca "Briliantul" isi incepe mandatulstiind ca trebuie sa califice echipa la Campionatul European de fotbal din 2021.Mutu va fi prezentat oficial in cursul zilei de miercuri, atunci cand va aparea intr-o conferinta de presa alaturi de directorul tehnic al Federatiei, Mihai Stoichita."Nu va ascund ca deja am avut o discutie preliminara in aceasta dimineata cu Adrian Mutu, pentru a putea sa ii prezentam care sunt obiectivele, care este stafful pe care il va avea la dispozitie, toate conditiile in care va colabora cu FRF. Astazi sau maine dimineata cel tarziu, urmeaza sa ma vad din nou cu el, pentru a putea sa agreem termenii contractului dintre el si FRF.Primul pas este ca trebuie sa agreez cu el contractul si imediat vom anunta public. Urmeaza ca maine, probabil, sa organizam aceasta conferinta de presa, iar el si directorul tehnic sa raspunda tuturor intrebarilor.Am vrut sa avem o discutie preliminara pentru a-i prezenta care sunt asteptarile Comisiei Tehnice, care este obiectivul, sa pot sa ii clarific de la bun inceput ca mandatul pe care il are este sa califice aceasta echipa nationala de tineret la urmatorul Campionat European. Si, in acelasi timp, sa poata sa contribuie la ceea ce noi ne dorim. Un transfer de incredere catre jucatorii tineri", a spus Razvan Burleanu la Telekomsport Mutu preia nationala de tineret de la Mirel Radoi, promovat selectioner al primei reprezentative.