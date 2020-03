Reactia presedintelui FRF dupa ultimele decizii luate de UEFA: Cand s-ar putea relua Liga 1

Ziare.

"Azi a avut loc o videoconferinta organizata de UEFA la care au participat reprezentantii tuturor celor 55 de federatii nationale. Tinand cont de urmatoarele aspecte: startul EURO 2020 este planificat in mai putin de 3 luni, disputarea meciurilor de calificare pentru ultimele 4 locuri disponibile este planificata peste 9 zile; raspandirea alarmanta a virusului COVID-19 in Europa, analiza in schimbare a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, dar si intrarea unor tari din Europa in stare de urgenta, am decis azi amanarea meciurilor de play-off din martie pentru iunie 2020. Ceea ce inseamna ca vom anula meciul cu Anglia planificat pentru 7 iunie pentru a face loc meciurilor de baraj. De asemenea, am decis suspendarea EURO 2020 din 12 iunie - 12 iulie 2020 pentru perioada 11 iunie - 11 iulie 2021. In acelasi timp, Copa America se va muta tot in vara anului 2021. Prin suspendarea EURO 2020, vom avea suficient spatiu in calendar pentru a putea termina competitiile la nivel national. In prezent situatia la nivel national este urmatoarea: toate cele 53 de competitii fotbalistice din Romania sunt suspendate pana la 31 martie, 52 sunt in organizarea FRF, una in organizarea LPF. Din cele 17 loturi nationale, 10 au deja activitatea suspendata pana la 1 mai. Prima reprezentativa si nationala Under 21 erau in stand-by pana la organizarea acestei videoconferinte", a spus Burleanu, aflat in prezent in autoizolare la domiciliu in urma participarii la Congresul UEFA de la Amsterdam si la tragerea la sorti a Ligii NatiunilorTurneul final al Campionatului European de fotbal, programat initial in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, a fost amanat de UEFA pentru 11 iunie - 11 iulie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, decizia fiind luata in urma unei teleconferinte organizate, marti, de forul continental cu toate cele 55 de federatii nationale.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala. EURO 2020, editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfasura in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia) si Bilbao (Spania).Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala. Daca se califica in urma barajului de Liga Natiunilor, echipa nationala a Romaniei va juca cel putin doua partide la Bucuresti.Echipa nationala de fotbal a Romaniei va intalni in luna iunie, la Reykjavik, selectionata Islandei, intr-o partida contand pentru semifinalele play-off-ului EURO 2020. O victorie in aceasta partida ar pune Romania in postura de a juca ulterior, la Sofia sau Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final, in fata Bulgariei sau Ungariei.