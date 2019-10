"Cetateanul Razvan Cuc" anunta ca vrea sa depuna plangere penala impotriva fostei sefe Tarom

Ziare.

com

"Dupa consultarea cu avocatii mei, in lumina dezvaluirilor nereale din spatiul public ale numitei Mezei Madalina, dar si pe baza celor afirmate de catre aceasta in fata organelor judiciare, analizez posibilitatea legala de a formula o plangere penala pentru infractiunea de 'inducere in eroare a organelor judiciare', prevazuta de art. 268 Cod penal", scrie Cuc.Seful interimar de la Transporturi ii cere Madalinei Mezei sa inceteze "a mai tari structuri ale statului roman in aceste declaratii"."Ii solicit public doamnei Mezei sa renunte la a mai invoca fie Ministerul Transporturilor fie societatea TAROM in retorica domniei sale aservita unor interese de campanie. Ii pot intelege doamnei Mezei devotamentul pentru linii politice diferite de cele ale mele, dar o somez sa inceteze a mai tari structuri ale statului roman in aceste declaratii.Cat despre presupusa mea ' bataie de joc' in legatura cu 'cariera si profesia Domniei sale', ii reamintesc doamnei Mezei ca i-am dat numeroase sanse sa se afirme in calitate de director general al TAROM, insa rezultatele dezastruoase vorbesc de la sine.Nepotismul, interesele personale si lipsa totala de implicare manageriala sunt chestiuni deja de notorietate publica in ceea ce o priveste. De astazi inainte, cetateanul Razvan Cuc va aborda aceasta chestiune, prin raportare la institutiile abilitate ale statului", afirma Razvan Cuc.In plus, el da asigurari ca niciodata nu a dispus si nici nu a cerut vreo masura care sa afecteze siguranta ori interesele cetatenilor romani."Pentru corecta informare a opiniei publice arat ca, in toata cariera mea profesionala, niciodata nu am dispus ori cerut vreo masura de natura a afecta siguranta ori interesele cetatenilor romani", spune acesta.Madalina Mezei, fost director general al TAROM, a afirmat, luni, ca ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc, "a trecut o linie" atunci cand a considerat "ca-si poate bate joc de cariera si profesia unui om"."Eu cred in familie, in cariera si TAROM. TAROM este a doua mea familie. Domnul Cuc a trecut o linie cand a considerat ca-si poate bate joc de cariera si profesia unui om. Planul meu profesional este de a livra o strategie pentru TAROM pe termen lung, iar eu l-am crezut pe domnul Cuc, considerand ca putem construi impreuna asa ceva", a declarat Mezei la iesirea din DNA Madalina Mezei s-a prezentat luni la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, unde a fost audiata, in calitate de martor, intr-un dosar deschis de procurorii anticoruptie , dupa ce l-a acuzat public pe Razvan Cuc ca, in ziua motiunii de cenzura, acesta i-ar fi cerut sa retina aeronave la sol.