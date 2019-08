Constructorul autostrazii Lugoj - Deva aduce acuzatii grave institutiilor statului roman: Santaj, intimidare, un blocaj inventat. Lotul 3 este gata, rezilierea este abuziva

Lotul 3 este finalizat si asteapta receptia

Intr-un comunicat de presa, COMSA Corporacion, parte a asocierii care a castigat licitatia de construire a lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva, povesteste piedicile care i s-au pus in realizarea proiectului si considera ca institutiile statului roman au adus intentionat intarzieri in desfasurarea lucrarilor.Constructorul aduce acuzatii grave autoritatilor romane, spunand ca a existat "sentimentul ca suntem santajati", s-au primit scrisori de intimidare si totul este doar un blocaj inventat de autoritatile romane din cine stie ce motive obscure. Mai mult, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a felicitat pentru lucrari, dupa care a reziliat contractul.Compania spaniola spune ca se gandeste foarte serios sa faca plangeri penale si sa actioneze statul roman in judecata."Abia acum putem intelege de ce investitorii straini, atrasi de promisiunile guvernantilor si de imaginea idilica prezentata, dupa ce ajung in Romania nu stiu cum sa fuga mai repede", isi incheie constructorul spaniol comunicatul de presa."Lotul 3 din autostrada Lugoj-Deva este finalizat si asteapta receptia pentru a fi dat in folosinta. Ministrul Cuc a reziliat insa contractul intr-un mod absolut abuziv!", sustine COMSA Corporacion.Constructorul mai spune ca a existat o colaborare "extrem de dificila" cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe perioada derularii proiectului si acuza ca institutiile statului roman ar fi adus intentionat intarzieri in desfasurarea lucrarilor."Piedicile inregistrate de Asociere pe parcursul derularii proiectului cat si rezilierea contractului in momentul in care construirea lotului 3 a fost finalizata ridica mari semne de intrebare despre integritatea si buna credinta a autoritatilor statului, care intentionat au adus intarzieri in desfasurarea lucrarilor", se arata in comunicatul de presa.Constructorii explica ce masuri decise de statul roman au dus la intarzieri si sustin ca toate acestea ar fi prejudiciat financiar societatea."In septembrie 2017, in decizia luata de Curtea Internationala de Arbitraj, ne-a fost recunoscuta extinderea termenului de executie si a decis ca CNAIR sa plateasca revendicarile pe care antreprenorul le avea deja castigate in valoare aproximativa de 12.000.000 lei. CNAIR a refuzat plata acestei sume. In urma acestor intamplari, CNAIR si-a exercitat pe deplin forta intr-o maniera absolut abuziva, incalcand toate clauzele contractuale anterioare, continuand sa ameninte Asocierea cu penalitati, neconformitati, instructiuni de remediere.Cu rea-credinta si intr-un mod complet abuziv, conducerea CNAIR, dupa ce a stabilit oficial toate aceste probleme si dupa ce noi am executat aceste lucrari timp de mai bine de un an, a transmis o notificare, in decembrie 2017, prin care am fost informati ca nu doreste sa plateasca niciuna dintre lucrarile executate si in care practic nu recunoaste Autorizatia de Constructie semnata de ministrul Transporturilor cu noile planuri de deviere a drumului national!", se mai arata in comunicat.Constructorii povestesc ce piedici au continuat sa intampine in derularea proiectului si spun ca au avut sentimentul ca sunt santajati."Epopeea Asocierii TELOXIM CON - COMSA - ALDESA CONSTRUCCIONES - ARCADIS EUROMETUDES nu s-a terminat, pentru ca lovitura de gratie urmeaza sa vina. Spre sfarsitul proiectului, pe data de 26 iunie 2019 a avut loc o noua sedinta oficiala, unde s-a discutat despre faptul ca Proiectul se apropie de sfarsit, si se estimeaza ca autostrada va putea fi data in trafic in aproximativ o luna. Cu aceasta ocazie s-a pus sub semnul intrebarii modalitatea contractuala de efectuare a platilor ramase.Lucrarile s-au desfasurat cu o normalitate absoluta pana cand s-a schimbat din nou conducerea CNAIR, si pe la mijlocul lunii iulie 2019 este numita aceeasi echipa care anterior a actionat abuziv impotriva noastra. Evident, avem din nou sentimentul ca suntem santajati, numai ca, acum lucrarile sunt practic finalizate si gata de a fi puse in functiune".Astfel, se blocheaza posibilitatea populatiei Romaniei de a se bucura, din motive ascunse, din razbunare si actiuni deplasate ale autoritatii contractante, de aceasta portiune de autostrada care este gata sa fie folosita", se mai arata in comunicat.Constructorul mai sustine ca, in 25 iulie, ministrul Cuc i-a felicitat pentru lucrari si ca tot atunci s-a stabilit ca autostrada sa fie deschisa in 12 august:"Este, pentru noi cu atat mai frustrant ce se intampla acum, cu cat pe data de 25 iulie dl. ministru Cuc, impreuna cu directorul general al CNAIR si echipa sa, au vizitat santierul si au afirmat ca toate lucrarile practic sunt finalizate si gata de a fi puse in trafic. In mod surprinzator, a fost felicitat si Project Manager-ul pentru munca depusa. Tot atunci s-a stabilit ca lotul sa fie deschis traficului la data de 12 August 2019.Asocierea a anuntat pe 12 august ca lucrarile aferente proiectului au fost finalizate si ca nu exista impedimente de ordin tehnic sau contractual pentru ca CNAIR sa nu efectueze receptia proiectului si punerea sa in functiune. Finisajele actuale sunt in afara corpului autostrazii si se pot executa fara a incurca traficul, ceea ce inseamna ca nu impiedica receptia lucrarii.De asemenea, Asocierea considera o imprudenta deschiderea unilaterala, in data de 13 august, de catre CNAIR a traficului la Nodul Ilia, existand pericolul unui risc pentru utilizatori si nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la aceasta situatie, avand in vedere ca receptia s-a realizat fara o coordonare corespunzatoare intre Parti".In comunicat se mai arata ca CNAIR are o datorie de 99,216 milioane lei fata de Asociere, derivata in principal din revendicari estimate de Comisia de Adjudecare a Disputelor si lucrari certificate si aprobate de inginer, care, insa, nu au fost autorizate de CNAIR. Din cele 99,216 milioane de lei suma de 15, 5 milioane de lei fara TVA este aferenta Ecoductului 1 neplatit de CNAIR inca din anul 2016."Pe 9 august, am primit 2 scrisori de intimidare, prima cu Actul Aditional al Extinderii Garantiilor, deja semnat de toti membrii CNAIR si prin care am fost invitati sa-l semnam desi nu se ajunsese la nici un acord cu privire la aceast subiect, iar a doua scrisoare continand o factura cu penalitati de 73.000.000 de lei pentru curatarea santurilor lucrarii in timpul executiei, cu toate ca exista o decizie a Comisiei de Adjudecare a Disputelor prin care sunt respinse penalitatile solicitate.In ceea ce priveste receptia lotului 3, CNAIR ne-a transmis ca pentru a o autoriza este necesar sa extindem perioada de garantie contractuala a Proiectului de la 4 la 10 ani, adica 6 ani suplimentari, fara costuri pentru compania de stat.", spun reprezentantii Asocierii, care dau toate asigurarile in ceea ce priveste calitatea lucrarilor si siguranta utilizarii autostrazii pe portiunea construita de cei patru asociati."Aceasta solicitare a CNAIR este total ilegitima, deoarece este lipsita de o baza contractuala. Cu toate acestea noi ne dorim sa gasim o solutie care sa multumeasca toate partile implicate, sa deblocam situatia actuala. Din pacate, pana acum ne-am lovit de un refuz total din partea companiei. Am avut discutii, in ultima perioada, inclusiv cu ministrul Transporturilor. Fara rezultat. Domnul ministru Cuc a decis, fara baza legala rezilierea contractului.Am avut intotdeauna deschiderea de a continua si finaliza acest proiect, chiar daca asta a insemnat pierderi pentru noi. Acest blocaj inventat de autoritatile romane din cine stie ce motive obscure ne determina sa ne gandim foarte serios sa facem plangeri penale si sa actionam statul roman in judecata. Abia acum putem intelege de ce investitorii straini, atrasi de promisiunile guvernantilor si de imaginea idilica prezentata, dupa ce ajung in Romania nu stiu cum sa fuga mai repede", isi incheie comunicatul societatea Comsa SA.Constructorul lotului 3 al atostrazii Deva -Lugoj este Asocierea formata din S.C. TELOXIM CON S.R.L. - COMSA S.A.- ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. - S.C. ARCADIS EUROMETUDES S.A. COMSA Corporacion este un grup spaniol cu o cifra de afaceri de 1.080 milioane de euro si peste 7.700 de angajati ce isi desfasoara activitatea in sectorul infrastructurilor si ingineriei."La 16 zile de cand tronsonul de 21 km aflat la un procent fizic de 99% putea fi dat in trafic, ministrul Cuc si executantii lui din CNAIR au persistat in santajarea constructorului si obligarea acestuia de a accepta o extindere a garantiei tuturor lucrarilor de la 4 la 10 ani, neluand in calcul in niciun moment deschiderea autostrazii.Imaginati-va rezilierea unui contract al unei case unde mai trebuie pus un bec. Pentru profesionistii din domeniul infrastructurii de transport asa ceva este de neimaginat. Probabil vorbim de o premiera la nivel mondial", arata asociatia intr-o postare pe Facebook.Si deputatul USR Catalin Drula explica de ce rezilierea contractului pentru Autostrada Lugoj-Deva lot 3 la 99%, cu lotul gata de trafic, este o ticalosie imensa."Prin reziliere, statul roman pierde perioada de garantie a lucrarilor de 4 ani. Patru ani in care ar fi fost responsabilitatea constructorului sa repare orice eventual defect.Va fi, cel mai probabil, considerata o reziliere abuziva de tribunale. Totul arata ca o decizie de 'muschi fara creier' pentru care s-au inventat pretexte juridice. O asa-zisa 'neconformitate' care tine de scurgerea apelor intr-un capat al lotului care nu va fi dat traficului (este dupa breteaua de iesire) - o situatie rezolvabila in cateva saptamani de lucrari care n-are nicio legatura cu siguranta traficului.Cel mai probabil, vom ajunge sa platim despagubiri enorme peste 4-5 ani pentru aceasta reziliere. S-a mai intamplat: ministrii care si-au umflat muschii si dupa 5 ani a venit factura de plata (altui guvern) . 28 de milioane de euro, de exemplu, primiti de un constructor in tribunale pe un lot de autostrada reziliat in 2011 cu trambite", spune Catalin Drula.Deputatul USR mai spune ca "Deschiderea traficului e cea mai importanta in acest moment. Avem 21 de km care sunt perfect folosibili. Autostrada, oameni buni! Pentru care am platit sute de milioane de lei in ultimii 6 ani. Si ea sta inchisa acum. Pentru cine vrea sa se convinga, uitati-va la filmarea de la bord: https://youtu.be/kAbuMNHobIUDar cum se poate deschide traficului autostrada acum dupa reziliere? Legal, e un cosmar".Drula crede ca ministrul Cuc si cu directorul Scarlat "se cred baieti destepti" si vor probabil sa faca o smecherie in doi pasi:1. sa se faca ca mai lucreaza CNAIR ceva la autostrada cateva saptamani ca sa nu bata prea rau la ochi ca era deja gata de trafic2. sa deschida apoi autostrada in trafic, fara receptie, "in regim de santier" cu niste limitari de viteza degeaba (probabil 90-100km/h)"Prin smecheria asta, noi ne alegem cu o limita de viteza aiurea complet pe o autostrada noua, iar statul roman isi creeaza o si mai mare pozitie de vulnerabilitate juridica fata de constructorul de pe contractul reziliat. Adica, vezi Doamne, nu era bun lotul de receptionat si era atat de grava situatia ca trebuia reziliat contractul, dar dupa cateva saptamani, ce sa vezi, e suficient de bun sa se poata circula", spune deputatul USR.