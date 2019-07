Cuc nu mai vrea sa vada zeci de directori: Daca e nevoie sa dam afara 100-200 de oameni din companii, ii dam!

Ziare.

"Am cerut tuturor directorilor ca in urmatoarele doua saptamani sa vina cu o noua organigrama vizavi de personalul TESA. Nu mai pot sa vad zeci de directori in companii, cum de exemplu erau la CNAIR 32 de directori si se pregatea o noua organigrama cu 40 de directori.Eu am inteles ca este nevoie de sefi, avem nevoie de directori, de oameni inteligenti, cu viziune, dar cred ca putem trai si cu mai putini sefi, sa ne uitam mai mult spre oamenii care fac executie, care intr-adevar muncesc. Iar sefii pot sa se intoarca si ei la munca si sa faca ce faceau inainte, nu doar sa ocupe un birou, o functie si sa dea indicatii si alea cateodata cam proaste", a precizat Cuc, marti, intr-o conferinta de presa.Ministrul a aratat ca ar putea fi restructurate cateva sute de persoane, daca asa vor arata noile organigrame."Le-am spus tuturor directorilor: nu aveti nicio limita in implementarea obiectivelor, faceti restructurari, daca e nevoie sa dam afara 100-200 de oameni din companii, ii dam, nu mai stam la discutii, indiferent cine crede ca are nu stiu ce sustinere", a adaugat oficialul guvernamental.