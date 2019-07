Cuc promite ca metroul Drumul Taberei e gata in decembrie: Noul director al Metrorex lucreaza cu mandatul pe masa

Ziare.

Seful de la Transporturi a precizat ca va avea o discutie cu noul director al Metrorex, Marin Aldea, si ii va transmite ca "lucreaza cu mandatul pe masa", iar in luna decembrie Magistrala 5 va fi deschisa circulatiei." (...) Maine o sa am si eu o discutie cu domnul director proaspat instalat (la Metrorex - n. red.) in care ii voi spune ce i-am spus si directorului Sodolescu (fostul director al Metrorex - n. red.): lucreaza cu mandatul pe masa. In luna decembrie deschidem Magistrala 5. La sfarsitul lui decembrie se va circula pe Magistrala 5, va fi deschisa", a spus Cuc, la B1 TV.Intrebat despre informatiile potrivit carora fostul director general al Metrorex Dumitru Sodolescu ar fi fost indepartat din fruntea companiei intrucat nu era agreat de sindicatul de la metrou , ministrul a raspuns: "Cred ca nu ma puteti acuza pe mine ca as fi partinitor cu sindicatele, cand ati vazut cate proteste au fost la minister de la sindicate". El a subliniat ca directorul general al companiei este numit de Consiliul de Administratie, si nu de ministru."Eu tot ce pot sa fac este sa discut si sa preiau problemele reale pe care acestia le au si sa incerc sa le rezolv. Vizavi de presiuni, sa stiti ca eu nu reactionez la presiuni deloc. Eu stiu ca trebuie sa fac ceea ce am spus, in cazul metroului sa terminam Magistrala 5", a subliniat Cuc.In ceea ce priveste proiectele viitoare pe care le are Metrorex, Razvan Cuc a mentionat ca deja s-a lansat proiectarea si executia pentru Magistrala 6 - sectiunea 1 Mai - Tokyo."Adica sectiunea cu aeroportul, ca sa inteleaga toti romanii, ca mi s-a spus ca vorbesc prea tehnic. Deci, conexiunea cu aeroportul - a fost lansata proiectarea si executia pentru primele sase statii. Urmeaza ca in perioada urmatoare sa se lanseze si pentru celelalte sase statii, sa se desemneze castigatorul si sa se apuce de lucru", a sustinut acesta. Marin Aldea va fi noul director general interimar al Metrorex , incepand din 3 iulie, acesta urmand sa il inlocuiasca in functie pe Dumitru Sodolescu, al carui mandat expira marti, 2 iulie 2019, a anuntat Metrorex, intr-un comunicat remis AGERPRES."Consiliul de Administratie al Metrorex il numeste pe domnul Marin Aldea director general interimar pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni, incepand cu data de 3 iulie 2019, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Acesta il inlocuieste in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, al carui mandat expira astazi, 2.07.2019", se arata in comunicat.