Cuc zice ca se va lucra non-stop ca sa aiba romanii autostrazi: eu cred ca daca ne oprim si 15 minute ne costa foarte mult

Protest in toata tara pentru autostrazi

El le-a transmis constructorilor ca au tot sprijinul sau, dar le-a cerut lucrari de calitate, in caz contrar urmand a se lua masuri.Mai mult, Cuc s-a laudat ca va vizita santierele atat de des incat antreprenorii se vor plictisi de prezenta sa."I-am transmis antreprenorului ca il asigur de tot sprijinul meu administrativ, dar i-am si atras atentia sa se mobilizeze, sa ia in serios subcontractorii sai, sa-i plateasca la timp si sa execute lucrari de calitate. In caz contrar, compania nu va ezita sa ia masuri. Vreau sa am o relatie contractuala cu un partener onest, care sa isi execute obligatiile contractuale si nu sa urmareasca obtinerea de claim-uri.Sa mai renuntam la politica asta a claim-urilor ca, nici nu ne apucam bine de construit si facem doua-trei clame-uri, ca sa mai luam niste bani de la statul roman. Nu mai merge. Ori lucram cum trebuie, ori daca venim sa facem claim-uri in Romania, atunci si noi vom lua masurile care se impun. Drastice.", a declarat Razvan Cuc.Acesta a afirmat ca, daca sunt antreprenori carora li se pare ca glumeste, vor vedea reversul medaliei."Daca unii o iau in deradere, sau li se pare ca glumesc, o sa vada si reversul medaliei pe care vom aplica fara a avea niciun fel de ezitare, pentru ca rabdarea romanilor a ajuns la final. Nu mai putem sa toleram. Vrem cu totii sa avem cale ferata rapida, vrem sa avem autostrazi si de asta ma voi asigura eu, ca ministru, ca vom avea in acest mandat. Eu le-as multumi pe de-o parte constructorilor ca nu au incetat lucrul, in lipsa bugetului aprobat.Si constructorii puteau sa spuna, 'nu aveti bugetul aprobat, stam blocati pana cand aveti bugetul sa stim ca ne luam banii'. Aici au dat dovada de seriozitate si de consecventa si pentru asta le multumesc. Cat timp Romania si romanii vor autostrazi, eu cred ca daca ne oprim si 15 minute ne costa foarte mult.Vrem sa finalizam numarul de kilometri de cale ferata modernizata asa cum si-a asumat CFR Infrastructura. Pentru asta ii voi sprijini cu masuri legislative, cu tot ce se impune sa fac, in calitatea mea de ministru al Transporturilor" a mai declarat Razvan Cuc.Ministrul a scis si pe Facebook ca se tine de cuvant si, "asa cum am promis, merg pe toate santierele de infrastructura".Amintim ca romani si firme din intreaga tara isi vor intrerupe activitatea timp de 15 minute, pe 15 martie, de la ora 15:00.Protestul inedit este initiativa omului de afaceri Stefan Mandachi, cel care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova , pe care a cheltuit 4.500 de euro si care va fi inaugurat in timpul protestului national de 15 minute.Numeroase companii si persoane si-au aratat intentia de a protesta alaturi de el. Au aparut si evenimente pe Facebook de sustinere a demersului - " 15 minute de greva generala. Romania vrea autostrazi ", organizat de Rezist in Bacau, Impreuna pentru A8 si Moldova vrea autostrada si " 15 minute pe 15 martie la ora 15 ", organizat de Moldova vrea autostrada si Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei.Evenimentele sunt promovate sub hastagulIata cine a anuntat ca se va alatura protestului