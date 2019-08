Cuc semneaza cu turcii contractul pentru autostrada de centura Bucuresti

Ziare.

"Luni, 26 august 2019, la sediul Ministerului Transporturilor, la ora 10:00, in prezenta ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, va avea loc semnarea contractului de proiectare si executie 'Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900' Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 - Km 52+770 aferent Centura Nord si Sector 2 Km 52+770 - Km 69+000 aferent Centura Sud", a anuntat ministerul de resort.Pe 20 august, Razvan Cuc anunta semnarea contractului pentru ultima sectiune din Centura de Sud a Capitalei la profil de autostrada cu o firma din Turcia."In 2017 s-au scos foarte multe proiecte noi, printre care se numara si Centura Bucuresti la profil de autostrada. Luni (26 august - n.red.) vom semna ultimul contract. Centura Bucurestiului a fost impartita in trei sectiuni, doua au fost semnate si ultima sectiune o vom semna luni. La ora 10:00 se va semna contractul cu antreprenorul, este o firma din Turcia cea care a castigat. Deci, toata centura pe sud, 50 de kilometri noi de centura la profil de autostrada", a spus Cuc la Realitatea TV.El a mentionat ca perioada de proiectare este de 12 luni pe acest contract, iar cea de executie de 24 luni, in conditiile in care celelalte doua contracte au fost semnate anterior.Potrivit sursei citate, constructorii desemnati pentru Centura pe sud a Capitalei sunt o firma turceasca pe lotul 1 si 2, iar pe lotul 3 o firma greceasca.