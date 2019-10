Cuc spune ca pleaca de la Transporturi cu "mare satisfactie, ca s-a muncit mult": Avem autostrazi, santierele duduie

Ziare.

"Voi pleca din minister cu sentimentul de mare satisfactie, pentru ca s-a muncit mult. S-au lansat proiecte de peste 10 miliarde de euro, avem autostrazi construite, santierele duduie, deci se munceste, dar asta a fost rodul echipei pe care am coordonat-o si al faptului ca m-am implicat personal, am stat numai pe santiere.Eu sunt convins ca oricine va veni la minister nu va fi atat de inconstient incat sa nu sustina mediul economic romanesc. Sper lucrul acesta. Oricum, sunt parlamentar, voi veghea lucrul acesta din parlament, pentru ca stiu ce las in urma", a declarat ministrul Cuc.Acesta a precizat ca nu exista autostrada pe care sa nu se lucreze, sperand ca toate proiectele de infrastructura vor fi duse mai departe."De dimineata am fost la Pitesti-Sibiu, la Boita, s-a inceput constructia, cea mai asteptata autostrada, ei, bine, acum nu mai stiu care e cea mai asteptata, pentru ca asteptata e si Ploiesti-Brasov, si Autostrada Transilvania. Se lucreaza. Nu exista autostrada pe care sa nu se lucreze. Eu sper ca infrastructura sa nu devina un element de ambitie.Tot ceea ce s-a lansat trebuie sa mearga mai departe, pentru ca avem bani, avem fonduri europene, avem constructori buni, trebuie crescut mediul romanesc. Sunt convins ca unii vor acuza greaua mostenire. Daca as fi lasat ce mi-au lasat mie tehnocratii... La Transporturi nu exista o grea mostenire. Poate exista doar incompetenta din partea celor care vin. Mai mult nu poate fi vorba", a raspuns ministrul unei intrebari.Solicitat sa spuna daca ar dori sa dea niste sfaturi celor care ii vor urma la conducerea ministerului, Razvan Cuc a mentionat ce este important sa fie prezenti pe santiere."Sfaturi, ce sa spun? Sa stea pe santiere, asta e cel mai important. Pentru ca am vazut ce s-a intamplat anul acesta. Cand stiau ca ajung pe santier - nu e cazul acestui santier, unde ce s-a promis s-a si facut, chiar si in plus - se mobilizau mai mult. Dar cum vad eu ca se configureaza lista viitorului guvern, sunt sceptic ca vor avea evolutii. E important sa lase lucrurile asa cum le gasesc. Ca dupa aceea, nu-i problema, vom reveni noi si le vom duce mai departe asa cum trebuie", a afirmat ministrul Transporturilor.