Cuc sustine ca lotul 3 din A1 Lugoj-Deva nu va ramane muzeu. Il rezolva CNAIR

"Autostrada - am vazut ca s-au grabit unii sa spuna ca va ramane muzeu - nu va ramane muzeu, pentru ca ce trebuia facut in cele 10 zile vor intra cei de la CNAIR si vor lucra cu utilajele proprii, adica gardul perimetral si decolmatarea santurilor astfel incat lotul sa fie deschis fara nicio problema.Si repet: cred ca a venit momentul sa stam si noi un pic verticali si sa nu mai facem tot felul de concesii pentru unele firme care din pacate in loc sa vina cu o armata de utilaje si de muncitori vin cu o armata de avocati si incearca sa gaseasca tot felul de chichite avocatesti", a afirmat Cuc, intr-o conferinta de presa.Acesta a subliniat ca nu se va da drumul la trafic pe lotul 3 pana nu se vor decolmata santurile ca sa se scurga apele si nu se vor monta garduri, pentru ca animalele sa nu poata patrunde pe autostrada."Nu deschidem lotul pana nu decolmatam santuri ca sa se scurga apele, si gardul perimetral, sa ne trezim cu un caine sau alt animal pe autostrada. Nu pot da drumul la un lot de autostrada fara elementele de siguranta. Niciodata nu o sa fac lucrul asta. Poate sa zica oricine orice", a subliniat ministrul.La randul sau, directorul general al CNAIR, Sorin Scarlat, a precizat ca pe acest lot de autostrada au fost identificate 60 de neconformitati, fapt care ar putea constitui un record, insa a dat asigurari ca se poate circula pe el."Sunt probleme de calitate pe acest lot. Noi dorim sa obtinem un produs pe care l-am platit sau il platim, in niste conditii. Nu pot sa platesc o lucrare la un anumit nivel de calitate si sa gasesc altceva. (...) Se poate circula pe ea.In momentul in care vor fi finalizate toate lucrarile de taluze, santuri, colectare si evacuare a apelor, garduri de protectie se poate circula pe aceasta autostrada. Dar vreau sa va spun un lucru. Contractul spune clar: trebuie sa finalizeze contractul.Or, domnul constructor a incercat sa forteze receptia lucrarii ca perioada de penalitati sa se diminueze.El era constient ca pe data de 12 (iulie - n.red.) cand a solicitat aceasta receptie nu erau lucrarile finalizate. Nu putem sa admitem faptul ca incearca ca dintr-o exceptie care este reglementata prin regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de receptie sa facem o regula, in sensul ca lucrarile care trebuie executate si sunt in contract sa le trecem pe anexa la procesul verbal de receptie. Asta a fost poate o cutuma, dar nu putem sa admitem asa ceva, sa facem dintr-o exceptie o regula", a mentionat Scarlat.Potrivit sefului CNAIR, angajatii Companiei de Drumuri vor lucra in regie proprie pe lotul de autostrada si vor termina toate lucrarile. In paralel, se va face o expertiza cu un expert independent asupra calitatii acestui lot de autostrada.Intrebat daca pana la finele anului s-ar putea da in trafic lotul 3, Sorin Sarlat a raspuns: "Eu zic ca da".Ministrul Transporturilor a sustinut ca va face plangere penala impotriva consultantului, dar si impotriva conducerii CNAIR.Contractul pentru executia lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva este platit in proportie de 94%, a spus Cuc, adaugand ca a fost trimisa o factura de penalitati de 73 de milioane de lei, "care va fi incasata cu siguranta".Seful de la Transporturi a adaugat ca lotul trebuie sa intre practic in posesia CNAIR, pentru a putea executa lucrarile ramase."Eu nu fac receptii cu iz electoral: 'Hai sa deschidem repede autostrada, nu conteaza care sunt consecintele'. Nu o deschidem repede acum, pentru ca au facut-o altii in 2014 si am vazut ce s-a intamplat.Eu am solicitat CNAIR sa faca receptia in termenii legali si cei mai benefici pentru statul roman. Asa ca ei vor prelua autostrada si vor face lucrarile, care dureaza 2-3 saptamani, dam drumul la trafic si restul lucrarilor le vom face sub trafic", a sustinut Cuc.Intrebat cati kilometri de autostrada vor fi dati in total in circulatie pana la finele anului, ministrul Transporturilor si-a mentinut estimarea de circa 100 de kilometri.