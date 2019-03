Doua locomotive au deraiat, iar seful CFR Calatori s-a plans ca a fost trezit din somn pentru ceva marunt. Acum, ministrul Transporturilor vrea sa-l schimbe

Ziare.

"Sunt convins ca fara ca eu sa am vreo ingerinta, cei din Consiliu de administratie de la CFR Calatori il vot lasa pe domnul director sa se odihneasca in continuare, dar nu pe banii de la CFR Calatori si in cursul zilei de maine o sa vreau sa am si eu o discutie cu reprezentantul Adunarii generale AGA in CFR Calatori si cu presedintele CA si sa vina cu modificarea de urgenta in ce inseamna managementul de la CFR Calatori.Nu mi-a venit sa cred reactia, dansul trebuia sa vina cu lucruri clarificatoare legate de aceste incidente si nu sa fie trezit din somn. Drept urmare eu sunt convins ca trebuie sa se odihneasca, dar nu pe banii de la CFR Calatori", a declarat Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, la Antena 3.Ministrul Transporturilor spune ca in cursul zilei de sambata s-a comunicat dezastruos: "Eu ieri eram in ministerul Transporturilor, am chemat secretarul de stat, s-a constituit o comisiei care investigheaza cauzele accidentului, ma asteptam ca dl. Barbulescu asta sa comunice".Reactia ministrului Transporturilor vine dupa ce Leon Barbulescu, director general CFR Calatori, a afirmat intr-un intevriu telefonic, cu privire la locomotivele deraiate in cursul zilei de sambata, ca nu s-a intamplat nimic grav si ca a fost "trezit din somn".Leon Barbulescu a fost numit director general al CFR Calatori in 21 martie 2018.Reamitim ca, in cursul zilei de sambata, o locomotiva a deraiat in judetul Arad, la scurt timp dupa producerea unui incident similar pe calea ferata din Brasov.