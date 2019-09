Ministrul Cuc a gasit solutia sa se lucreze la autostrazi: Prezenta sa fizica, cu voie de la premier

o sa am o discutie cu doamna prim-ministru si o sa-i solicit ca doua zile pe saptamana, daca imi da voie, sa stau pe loturile astea, sa vad exact cum se avanseaza cu mine la fata locului.

"La punctele unde mai trebuie insistat, as fi vrut sa vad o forfota mai mare si o mobilizare mai mare. Dar voi veni aici, repet, si voi sta sa vad exact cum lucreaza. Doua zile pe saptamana, asta imi propun sa fac, sa vin sa stau pe santier pe Sebes-Turda", spune Cuc.Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general CNAIR s-au aflat, joi, pe santierul Autostrazii Sebes - Turda, loturile 1 si 2, pentru a verifica stadiul lucrarilor la cele doua obiective de investitii.Razvan Cuc a subliniat ca ritmul lucrarilor poate fi intensificat, conditiile meteo fiind favorabile, iar decalajele inregistrate anterior pot sa fie recuperate pentru a se incadra in termenele de finalizare asumate de catre constructori."Au avansat lucrarile, dar intr-un ritm destul de mic, din punctul meu de vedere, si, in acest sens, cred caVad ca, de fiecare data cand vin pe santier, parca se anima, se energizeaza santierul si atunci o sa fie o energie continua pe tot parcursul saptamanii. Din aceasta cauza o sa vin doua zile pe saptamana, sa stau efectiv in santier, sa vad punctele unde se lucreaza si cum avanseaza fiecare constructor, cu atat mai mult cu cat vreau sa ma tin de promisiune, in sensul ca ce mi-a promis constructorul, ca la sfarsitul lunii decembrie, la sfarsitul anului, acest lot, lotul 1, va fi dat in circulatie", a precizat Razvan Cuc, citat int-un comunicat de presa transmis de Ministerul Transporturilor.In cazul lotului 2, Cuc a spus ca, fata de situatia constatata in primavara, in prezent constructorul a facut progrese importante."Am vazut ca s-au finalizat mare parte din structuri, ceea ce este imbucurator, dar la fel trebuie sa fie mult mai activi pe partea de terasamente ca sa finalizeze. Este mult mai inapoiat lotul 2 fata de lotul 1, tocmai de asta nici nu am marsat pe estimarea initiala facuta de fostul director de la CNAIR, cand introducea si lotul 2 pentru a fi deschis la sfarsitul acestui an, dat in circulatie", a declarat el.El a sustinut ca atata timp cat Guvernul Romaniei isi indeplineste obligatiile referitoare la plata, la timp, a lucrarilor executate, nu se mai accepta niciun fel de derogare de la respectarea standardelor de calitate si a termenelor asumate de catre constructori.