Ministrul Cuc: Ecologistii sa se mai duca si in alta tara sa protejeze mediul

Ziare.

com

"In momentul in care am vrut sa modific legislatia pe mediu - desi nu este apanajul meu, pot sa introduc modificari pe legislatie care sunt strict pe infrastructura rutiera - in momentul in care am lansat proiectul in transparenta, automat cinci ONG-uri au bubuit caReplica lor mi-a demonstrat ca proiectul de OUG este unul viabil, pentru ca nu am venit sa modific nimic care avea un impact asupra mediului, ci sa grabesc perioada de obtinere a acordului de mediu, care cateodata in Romania dureaza un an, un an si jumatate, sa il reducem la trei luni, cum spune Directiva Europeana.. (...) Va dadeam exemplul podului de peste Prut, unde exact unde cade pila podului, si nu cade in apa, ci cade pe uscat, dar vibratiile care sunt produse de masinile care traverseaza acest pod deranjeaza punctul de linistire si de inmultire a nu stiu ce specie de peste", a afirmat ministrul Cuc.Ministrul Transporturilor a aratat ca, tot in urma interventiei unui ONG, s-a stat doi ani pe un lot de autostrada pentru relocarea unei scorburi cu lilieci. El a adaugat ca de aceea are mare incredere in candidatii tineri ai PSD la alegerile europarlamentare - s-a referit la Victor Negrescu si Mihai Macaveiu, care erau de fata - ca isi vor face treaba asa cum trebuie, fiindca inteleg proiectele si nevoile tarii cand vine vorba despre infrastructura."Aici ma refer la partea de absorbtie, la partea de mediu, unde avem nevoie de mult sprijin ca sa putem termina odata cu toate contestatiile si cu toate blocajele astea pe partea de mediu.. Unde vrem sa facem un pod la autostrada Moldovei - vorbeam de podul peste Prut, care leaga Romania de Moldova - se inmulteste o specie de pesti. (...)Cred ca lucrurile acestea trebuie sa se termine, sa nu existe un dublu standard pentru Romania si ei trebuie sa duca lucrurile acestea la Bruxelles, sa nu mai fie acei patrioti pe care ii vedem ca sunt doar in timpul campaniei electorale si cand ajung acolo voteaza impotriva Romaniei tot felul de sanctiuni sau amaneteaza pentru interesul lor propriu, sau ce li se promite de catre altii, implementarea proiectelor de infrastructura pe care Romania le are de finalizat. (...)Am lansat tot felul de proiecte de ordonanta de urgenta, unul dintre ele viza acordul de mediu, tocmai ca sa limitam perioada de obtinere a acordului de mediu. Este aberant! Repet, sunt un iubitor de mediu, protejam mediul, nu intram acolo unde gasim un sit arheologic, facem descarcare de sarcina arheologica, respectam toate normele, dar mi se pare aberant ca in momentul in care - va dau un exemplu existent -, ei (ecologistii - n.r.) au spus ca e pestera de lilieci. Ne-am intalnit, impreuna cu doamna Gavrilescu, am dat ordine comune de ministru ca sa putem reloca o scorbura.Lucrurile astea cred ca pot fi preintampinate. (...) Lucrurile astea se rezolva si prin oamenii care vor merge la Bruxelles, nu cred ca celelalte state europene sunt atat de stricte cand vine vorba de acordul de mediu", a sustinut Razvan Cuc.