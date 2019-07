Ministrul Cuc promite patru obiective pentru Teleorman: Autostrada Sudului, podul peste Dunare si reabilitarea a doua drumuri nationale

Ziare.

"Primul lucru si cel mai important este Autostrada Sudului. Suntem intr-un stadiu avansat, din cei 195 de kilometri, cat va avea Autostrada Sudului, 70 vor traversa judetul Teleorman", a afirmat Razvan Cuc duminica.El a precizat ca autostrada va fi realizata in parteneriat public-privat si spera ca in septembrie sa inceapa procedurile de licitatie pentru atribuirea lucrarilor de constructie."A fost scos la licitatie studiul de fundamentare, va fi finalizat la sfarsitul lunii iulie, in august vom intra cu hotararea in guvern, iar in luna septembrie vom scoate atribuirea pentru firma care va veni sa construiasca", a spus ministrul Transporturilor.Un alt proiect prioritar pentru judet mentionat de Razvan Cuc este podul peste Dunare, de la Zimnicea la Svistov, Bulgaria."Un alt proiect deosebit de important care se va face este podul peste Dunare, Zimnicea-Svistov. Partea romana a urgentat foarte mult acest obiectiv (...), am vorbit cu ministrul Transporturilor din Bulgaria, ei ne-au dat cateva puncte generale, eu astazi i-am prezentat doamnei prim-ministru acordul care se va face intre Guvernul Romaniei si Guvernul Bulgariei pentru implementarea acestui pod", a declarat Cuc.Ministrul Transporturilor a adaugat ca este nevoie si de dezvoltarea infrastructurii adiacente, cum ar fi centura ocolitoare a orasului Zimnicea, dar si reabilitarea a doua drumuri nationale, DN51 si DN52, lucrari care ar urma sa fie demarate in scurt timp.Ministrul Razvan Cuc a fost prezent duminica, la Alexandria, la Conferinta extraordinara pentru alegeri a Organizatiei Judetene Teleorman a Partidului Social Democrat.