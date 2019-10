Ministrul Cuc sustine ca, in doua saptamani, CNAIR deschide lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva. Dar cu restrictii

Ziare.

com

"Expertiza este spre finalizare. Cum s-a finalizat, deschidem lotul. Deci e o problema de, as spune, doua saptamani pentru a deschide lotul 3", a precizat ministrul Transporturilor.El a vizitat, vineri dimineata, lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva si a mentionat ca fisura din carosabil, prezenta in apropierea nodului de la Holdea, s-a extins."Fisura s-a extins. Deci as spune ca am avut dreptate prin deciziile pe care le-am luat la nivelul companiei (CNAIR) si la nivelul ministerului (Transporturilor - n.red.). Vom da drumul traficului pentru ca, odata finalizata expertiza, vom avea volumul lucrarilor care trebuie facute pe acest lot", a explicat Cuc.Ministrul Transporturilor a mai spus ca vor exista restrictii pe anumite portiuni de pe lotul 3, deoarece sunt locuri in care se impune acest lucru din cauza carosabilului.La precedenta vizita efectuata pe lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, ministrul Transporturilor mentiona ca problema cea mai grava de pe acest tronson este fisura observata in zona Holdea. Alte aspecte negative, dintre cele 48 identificate pe acest lot, tineau de grosimea stratului de asfalt, care, potrivit ministrului si specialistilor de la Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica (CESTRIN), ar avea in unele locuri mai putin cu 3-4 centimetri.Intre problemele observate de catre specialistii CNAIR si CESTRIN se inscrie si o zona in care autostrada nu are asigurata planeitatea necesara, deoarece s-a tasat din propria greutate, fara sa fie in trafic, dupa cum remarca, pe 19 septembrie, directorul general CNAIR, Sorin Scarlat. Defectiuni au fost semnalate si in ceea ce priveste evacuarea apelor de pe carosabil.Lotul 3 are o lungime de 21,14 kilometri, iar lucrarile au fost contractate la o valoare de 579,92 milioane lei, fara TVA.