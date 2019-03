Ministrul Transporturilor: Directorul CFR Calatori va fi schimbat. Il vom lasa sa doarma in continuare

Ziare.

"Ministrul Transporturilor nu poate interveni sa dea afara un director de la o companie care este guvernata de OUG 109 (privind guvernanta corporativa in intreprinderile de stat - n.r.) . Eu am avut discutii cu reprezentantul AGA, mi-am aratat nemultumirea vizavi de activitatea domnului director de la CFR Calatori, m-am suparat pe domnul director ca s-a antepronuntat dinainte ca cei de la AGIFER sa spuna care au fost cauzele deraierii si pentru faptul ca dansul, in momentul in care a intrat in direct - si aici felicit jurnalistii - a demonstrat ca avem un director care ne spune ca trebuie sa facem lucrurile ca sa fie bine, sa nu fie rau si ca este trezit din somn. Atunci avem o problema. Nu stie ce buget, nu stie ce proiecte are, nu stie nimic. Pe mine asta m-a deranjat", a spus Cuc.Ministrul a aratat ca oricum saptamana viitoare va expira contractul de mandat al directorului general al CFR Calatori si ca propunerea Consiliului de Administratie va fi numirea unei alte persoane."Reactia mea este foarte clara: il vom lasa sa doarma in continuare", a adaugat Cuc.Aceasta in contextul in care, in urma cu o saptamana, trei trenuri au deraiat in aceeasi zi, iar vineri seara acelasi lucru s-a intamplat cu o alta garnitura de calatori, blocand circulatia in judetul Bistrita-Nasaud.