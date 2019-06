Ministrul Transporturilor face linie telefonica gratuita unde sa sune subcontractorii care nu si-au primit banii

Ziare.

"Am primit foarte multe sesizari si voi lua o masura la nivelul ministerului, voi face un fel de linie verde ca toti subcontractorii romani care nu au contracte declarate la minister - pentru ca aici este si greseala lor ca decid sa lucreze fara sa declare la minister ca noi sa putem plati. Noi putem plati doar ce declara firma care a castigat licitatia", a declarat Razvan Cuc.Ministrul Transporturilor a adaugat ca exista mai multi subcontractori romani nepatiti de firmele straine."Voi face o linie verde pentru subcontractorii romani care sunt neplatiti. Eu am aflat ca existau undeva la cinci - sase subcontractori romani neplatiti care nu erau nici declarati la statul roman.M-am dus pe lotul de cale ferata. Cand am ajuns acolo am inteles ca firma respectiva le interziseseza sa vina la punctul unde mi-am dat eu intalnire cu constructorul sa inspectez lucrarile", a declarat Razvan Cuc.