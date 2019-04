Ministrul Transporturilor se joaca de-a autostrada Ploiesti-Brasov. O fac chinezii? "Nu stiu, asa am auzit si eu"

Ziare.

Razvan Cuc a fost intrebat, miercuri seara, la Digi 24, despre autostrada Ploiesti-Brasov, daca se va face in parteneriat public-privat si cat va fi taxa."Asta am spus. Nu pot sa va spun detalii, asta va poate spune domnul Ghizdeanu, de la prognoza, ca dansul a lucrat la acest proiect, n-am lucrat noi. Noi, de la Ministerul Transporturilor, i-am asigurat suportul din punct de vedere tehnic, adica i-am pus toata documentatia tehnica la dispozitie", a spus el.Intrebat daca proiectul se va face cu o companie din China, Cuc a raspuns: "Nu stiu, asa am auzit si eu, n-am discutat cu dansul".Ulterior, el a mentionat ca "este un consortiu, o companie din China in asociere cu o alta companie, dar, inca o data, nu gestionez eu".Referitor la faptul ca acea companie din China vrea sa vina cu muncitorii sai, Cuc a afirmat: "Da, foarte bine. Pai stati doua secunde, noi nu cred ca suntem foarte atenti la un aspect, noi avem o problema pe piata fortei de munca foarte mare, la constructori. Daca in trecut constructorii romani au fost scosi, ca sa spun asa, din joc, pe anumite considerente si au fost scosi din joc de catre justitie, iata ca ne-am trezit sa mai avem un singur constructor. Si ce vedem? Iata ca vin niste constructori smecheri care vin cu un laptop si doua mape la subrat si au subcontractat lucrarile la antreprenorii romani".Cuc a spus ca afirmatiile referitoare la faptul ca firma din China ar lucra si cu materiale din China sunt "discutii avansate", iar el nu stie ce s-a discutat."Nu eu am discutat cu firma din China. (...) Inca o data, haideti sa nu ne pripim sa tragem concluzii, sa asteptam sa vedem ce se intampla, eu zic ca este normal sa vedem ce se intampla. Eu am rabdare si astept. Am rabdare sa vad ce se va intampla, sa vorbesc cu domnul Ghizdeanu, sa imi spuna si mie exact care este negocierea care va avea loc intre semnatarul contractului si firma care va executa lucrarea", a declarat Cuc.