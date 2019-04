Ministrul Transporturilor, vizita inopinata la Aeroportul Otopeni: Am gasit o mizerie de nedescris in toalete, ziduri rupte, igrasie (Foto)

Ziare.

Vizita a fost efectuata in contextul in care se pregateste demiterea conducerii aeroportului, potrivit Antena 3.Cuc a precizat ca a efectuat vizita dupa ce a primit numeroase sesizari din partea pasagerilor nemultumiti."Am efectuat in aceasta dimineata o vizita inopinata in principala poarta de intrare a Romaniei si anume Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni. Am primit numeroase sesizari din partea pasagerilor nemultumiti de ceea ce vad in acest aeroport.", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.Cuc considera ca problemele pe care le-a observat in aeroport arata un management defectuos."La plecari nu exista niciun scaun. Pasagerii sunt nevoiti sa stea pe marginea scarilor si pe pervazul geamurilor.. Arata lipsa unui bun gospodar care sa conduca aceasta companie.Lipsa investitiilor este vizibila, desi ar putea sa existe investitii pentru ca aceasta companie are buget generos. Ma declar total nemultumit de acest management al companiei si cu siguranta romanii merita un altfel de management", a spus Cuc.