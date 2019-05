Razvan Cuc a rupt contractul pentru centura ocolitoare a orasului Tecuci

Ziare.

"In 2017 i-am spus antreprenorului ca daca nu se mobilizeaza si nu incepe sa lucreze vom lua masurile care se impun. Din pacate, din punctul de vedere al stadiului fizic, s-a avansat foarte putin la un obiectiv care treneaza de vreo 5 ani de zile, un obiectiv care se putea implementa asa cum spune termenul contractual, in 12 luni. Vorbim de o varianta de ocolire care are 7 kilometri, mai exact 6,94 kilometri. Se putea face. Sunt zone care sunt neatacate din punctul de vedere al implementarii", a spus Razvan Cuc.Ministrul i-a cerut directorului CNAIR, Narcis Neaga, sa elibereze certificat negativ si sa scoata "imediat" la licitatie lucrarile pentru centura ocolitoare a Tecuciului."As fi vrut sa vad ca aici, din punctul de vedere al stadiului implementarii, ca suntem undeva pe final. M-am saturat de antreprenori neseriosi, m-am saturat de antreprenori care vin in Romania, castiga o licitatie, apoi cauta subcontractori sa lucreze pentru ei si, asa cum am spus, daca vii in Romania si nu iti faci treaba, reziliem contractul. Eu am contractul cu graficul de implementare (...), domnule director Neaga il aveti, il reziliati si certificati negativ. Evaluati de urgenta ce mai este de executat si va rog sa scoateti imediat la licitatie acest obiectiv pentru ca oamenii din Tecuci merita acest lucru, la cat au asteptat.Finantare este, dar e nevoie si de constructori seriosi care sa vina si sa munceasca, nu doar care vin, isi iau contractele si apoi cauta tot felul de clauze (...) Din punctul meu nu mai au nicio scuza, am incheiat relatia contractuala dintre Compania Nationala de Autostrazi si aceasta firma neserioasa", a mai spus Razvan Cuc.Intrebat in cat timp va exista un nou contract pentru lucrarile de pe centura ocolitoare a orasului, ministrul a raspuns ca spera ca pana la sfarsitul lunii septembrie - octombrie sa existe un nou contract pentru acest obiectiv.Lucrarile la centura ocolitoare a Tecuciului ar fi trebuit sa fie finalizate la sfarsitul anului 2016. Valoarea contractului se ridica la 51,5 milioane de lei, fara TVA.Reprezentantul asocierii de firme care lucreaza pe centura ocolitoare a orasului Tecuci a declarat presei ca nu s-a avansat cu acest obiectiv din cauza unor probleme tehnice.