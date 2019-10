Razvan Cuc recunoaste ca s-a intalnit cu fosta sefa TAROM inainte de motiune: Am intrebat-o cati parlamentari zboara

Ziare.

com

Totodata, el a afirmat ca Mezei i-a spus ca a fost contactata de o persoana de la Serviciul Roman de Informatii (SRI), care i-a vorbit despre posibilitatea ca unele avioane, care transporta parlamentari, sa fie retinute la sol inainte de motiunea de cenzura."Intr-adevar,(...)(...) Nu am contactat pe nimeni de la SRI. Doamna Mezei a venit cu tot felul de povesti, mi-a spus ca a fost contactata de cineva de la SRI, care i-a spus de niste aeronave tinute la sol. I-am spus ca nu stiu si nu ma intereseaza. Eu, la randul meu, am un contact institutional cu SRI. Daca exista o asemenea informatie, sunt convins ca, in primul rind, m-ar fi instiintat pe mine.I-am cerut doamnei Mezei sa-mi prezinte numele persoanei de la SRI care a sunat-o sa-i spuna de aceste curse. Dansa nu mi-a mai raspuns la niciun mesaj. Era foarte important sa vedem daca cineva incerca sa se petreaca asta inaintea motiunii. O sa cer si eu o situatie de la Tarom, sa vad cati parlamentari au zburat in acea dimineata. (...) Eu am vazut ca toate cursele au venit la timp. (...) Am intrebat-o, intr-adevar, pe doamna Mezei (...) cati parlamentari zboara, daca totul este in regula", a spus ministrul.Cuc a mai declarat ca Mezei dovedeste incompetenta, inconsecventa si ca este aservita unor grupuri de interese . El a sustinut ca aceasta "se incurca in minciuni", concluzia sa fiind ca decizia CA al Tarom de a o revoca este cea mai buna, astfel fiind scoasa compania "din ghearele influentei PNL". Fosta sefa a TAROM, Madalina Mezei, a relatat , vineri, presei cum a fost pusa de ministrul Razvan Cuc sa tina la sol cateva avioane in ziua motiunii de cenzura , dar a refuzat pentru ca "nu suntem stapani de sclavi"."Ministrul m-a chemat la el in birou, cu doua zile inainte (de motiunea de cenzura - n.red.) sa imi spuna ca trebuie sa anulam niste curse interne, ca sa oprim accesul parlamentarilor la votarea motiunii de cenzura. I-am raspuns ca asa ceva este imposibil, pentru ca noi nu suntem stapani de sclavi. Suntem o companie de oameni liberi - acesti piloti - indifferent ce le-as fi spus eu - nu ar fi facut nicidata asa ceva. Evident, eu nu as fi putut sa cer asa ceva suboedonatilor companiei", a povestit Mezei, intr-o conferinta de presa, referindu-se la faptul ca pilotii nu ar fi acceptat.Intrebata despre ce curse este vorba, Mezei a precizat ca erau avioanele de Timisoara (doua curse), Oradea, Baia Mare si Satu Mare, despre care Cuc a vrut sa stie senatorii si deputatii aflati la bord.Vineri dimineata, premierul demis Viorica Dancila a anuntat ca trimite Corpul de Control la Ministerul Transporturilor si TAROM. De asemenea, procurorii DNA au deschis o ancheta ca urmare a declaratiilor Danielei Mezei , au declarat surse judiciare citate de Ziare.com. De altfel, Mezei a precizat ca a fost chemata luni dimineata la DNA, in calitate de martor, intr-un dosar de abuz in serviciu, insa ca nu stie mai multe la acest moment.