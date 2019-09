Guvernul vrea sa transfere porturile dunarene la administratiile locale - Cartel Alfa acuza interese imobiliare

Ziare.

com

"Preluarea portului de catre municipalitate este intr-un stadiu avansat, urmand ca pana la sfarsitul anului sa se emita hotararea de guvern in baza careia se va realiza acest transfer", a scris pe Facebook primarul din Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, dupa discutiile cu ministrul Cuc."La intalnirea care a avut loc la Consiliul Judetean, domnul ministru ne-a transmis ca decizia ca porturile de la Dunare sa fie transferate autoritatilor locale s-a luat deja", a scris, tot pe Facebook, presedintele CJ Mehedinti, Aladin Georgescu.Pe de alta parte, Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA, la care sunt afiliate majoritatea sindicatelor din domeniu, solicita oprirea acestei initiative si anunta ca va face toate demersurile necesare pentru a o bloca."Pretextul trecerii porturilor in administrarea autoritatilor locale este dezvoltarea unor zone de agrement si turism, tocmai in zonele cele mai active comercial si aducatoare de venit pentru companie. Suspectam, din experientele precedente, ca acest transfer are in spate mai curand interese imobiliare, prin valorificarea unor terenuri de catre grupurile de interese locale", acuza confederatia.Citeste mai multe despre Se pregateste HG pentru transferarea porturilor dunarene la administratiile locale - Cartel Alfa acuza interese imobiliare pe Curs de Guvernare