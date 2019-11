Baronul PSD de Neamt a chemat 3 popi si 2 ministri sa i se sfinteasca sediul (Galerie foto)

Foto: Facebook/ Ionel Arsene

Foto: Facebook/ Ionel Arsene

Ziare.

com

"Suntem optimisti inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale. M-am intalnit cu colegii mei din zona Targu Neamt si dupa ce am luat parte la slujba de sfintire a sediului, am discutat despre campanie si ce mai avem de facut," scrie Ionel Arsene, intr-o postare pe Facebook.La ceremonia religioasa au participat doi fosti ministri apropiati lui Ionel Arsene, Danut Andrusca (Economie) si Razvan Cuc (Transporturi).Arsene le-a multumit membrilor PSD Neamt ca au fost atat de activi in campania electorala: "Rezultatele vor arata cat am muncit fiecare!"I.S.