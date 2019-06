Adevaratul motiv al plecarii lui Razvan Lucescu de la PAOK: Dezvaluirea lui "Il Luce"

Ziare.

"Il Luce" dezvaluie ca fiul sau a luat o decizie normala in conditiile in care patronul lui PAOK nu a investit in transferuri pentru a pregati echipa pentru participarea in Champions League."E o decizie absolut normala. Absolut normala. Avand in vedere ca o echipa calificata in Liga Campionilor nu se gandeste sa mai faca un salt incercand sa aduca niste jucatori care sa le permita sa joace in grupele Ligii... Cred ca si-a facut datoria acolo. E un pas inainte, nu un pas inapoi", a declarat Mircea Lucescu la Telekom Sport Razvan Lucescu a surprins pe toata lumea in momentul in care si-a reziliat contractul cu PAOK dupa un sezon perfect, in care a castigat titlul in Grecia neinvins.Imediat s-a aflat ca Lucescu cel mic are o oferta concreta din Arabia Saudita, de la Al Hilal, care i-ar pregati un salariu de 4 milioane de dolari pe an!Tot arabii vor achita si clauza de reziliere a contractului romanului cu PAOK, cifrata la doua milioane de euro.La Riad il asteapta un lot cosmopolit, in care se remarca brazilianul Carlos Eduardo, ghanezul Gomis si spaniolul Jonathan Soriano.