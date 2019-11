Razvan Lucescu nu vrea sa auda de revenirea la nationala Romaniei: "Eu nu sunt un geniu"

Ziare.

com

Chiar daca este unul dintre putinii tehnicieni romani cu rezultate bune si foarte bune in ultimii ani, Lucescu junior marturiseste ca nu mai vrea sa fie selectioner.Acesta spune ca prefera viata de antrenor al unei echipe de club care este in fiecare zi alaturi de elevii sai."Eu nu mai sunt pe lista. Si am spus-o foarte clar, nu ma vad antrenor la echipa nationala, la nicio echipa nationala. Eu sunt un antrenor care trebuie sa fie zi de zi pe teren. Eu nu sunt geniu, nu gasesc idei pe moment care sa rastoarne situatia, sa schimbe rezultate. Eu trebuie sa fiu pe teren zi de zi sa pot transmite prin munca si seriozitate ideea de grup, de generozitate pentru echipa. Asta o pot face zi de zi", a declarat Razvan Lucescu, la Telekom Sport Lucescu cel mic a pregatit nationala Romaniei timp de doi ani, in perioada 2009 - 2011, fara a avea insa rezultate notabile.FRF cauta un nou selectioner dupa ce Cosmin Contra a fost lasat sa plece la expirarea contractului, nationala ratand calificarea la Euro 2020 din preliminarii.Romania mai are sansa calificarii prin intermediul barajului din Liga Natiunilor, iar urmatorul antrenor al primei reprezentative va trebui sa isi asume acest obiectiv.