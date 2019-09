Al Hilal, formatia lui Razvan Lucescu, merge ceas in campionatul din Arabia Saudita

Ziare.

Formatia Al Hilal, antrenata de Razvan Lucescu , a invins sambata seara in deplasare echipa Al Ittihad, intr-un meci din etapa a patra a campionatului Arabiei Saudite, scor 3-1.Golurile oaspetilor au fost marcate de Eduardo o dubla in minutele 15 si 26, plus Giovinco in minutul 89. Pentru Ittihad, fosta formatie antrenata de Victor Piturca , a marcat Romarinho, in minutul 31.Gazdele au avut si un om in minus din minutul 82, dupa eliminarea lui Al Malki.Al Hilal e lidera in Arabia Saudita cu 10 puncte, avand pana acum trei victorii si un singur egal.Gruparea lui Lucescu e calificata si in semifinalele Asian Champions League, acolo unde va da piept cu Al Sadd din Qatar, echipa antrenata de fostul mare jucator al Barcelonei, spaniolul Xavi.Al Ittihad este pe locul 14, cu trei puncte.