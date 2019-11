"Arabii fac un anunt neasteptat despre Razvan Lucescu"

Ziare.

Desi Al-Hilal ocupa primul loc in campionat si s-a calificat in finala Ligii Campionilor Asiei, seicii ar dori schimbarea lui Lucescu.Publicatia Akhbarten scrie ca seicii au fost deranjati de seria de trei meciuri la rand fara victorie pe care Al-Hilal a avut-o.In acest sens, seicii ar fi contactat mai multi antrenori carora le-au propus sa preia echipa.Printre acestia s-ar fi aflat si Cosmin Olaroiu , care a refuzat insa ferm propunerea.Razvan Lucescu a preluat-o pe Al-Hilal in vara, dupa ce s-a despartit de PAOK Salonic.C.S.