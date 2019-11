Ce spune Razvan Lucescu dupa triumful din prima mansa a finalei Ligii Campionilor Asiei

Ziare.

Sauditii au dominat copios meciul, insa gazdele au marcat doar un singur gol, iar finala se va decide cu titlul pe masa in Japonia, pe 24 noiembrie. Ar fi cel mai important trofeu din cariera lui Lucescu, al doilea pe banca unei echipe din Golf, al saptelea trofeu din cariera."Trebuie sa ne pastram echilibrul pentru ca astazi a fost doar prima parte a finalei. Va urma mansa a doua, in Japonia. Putem spune ca primul meci al finalei a fost unul bun, in care ne-am creat o multime de ocazii, iar jucatorii mei au reactionat perfect. Vom merge in Japonia increzatori dar in acelasi timp vom fi extrem de atenti in pregatirea partidei pentru ca, asa cum am mai spus, nimic nu s-a decis inca. Sunt putin dezamagit din cauza rezultatului, pentru ca ar fi putut fi unul mult mai categoric. La astfel de meciuri din finala trebuie sa fim mult mai atenti si sa facem cat mai putine greseli pentru ca acestea pot face diferenta", a fost declaratia lui Lucescu junior la conferinta de presa oficiala de dupa joc Carrillo a marcat singurul gol al intalnirii in minutul 60, dupa o lovitura de cap. Hilal putea termina jocul cu 2-0, daca arbitrii nu anulau un gol total aiurea pentru offside la Salem.Lucescu nu are nicio infrangere in deplasare in trei meciuri disputate in acest sezon din Asian Champions League.Fostul rapidist a sosit la Hilal din Grecia, unde a facut eventul sezon trecut cu PAOK Salonic.D.A.