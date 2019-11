Ce spune Razvan Lucescu inainte de mansa hotaratoare din finala Ligii Campionilor Asiei

Ziare.

com

In prima mansa, elevii lui Lucescu au invins la limita, scor 1-0, iar antrenorul roman este foarte aproape de cel mai important trofeu din cariera. Duminica de la ora 12 in Japonia va avea loc aceasta partida. Daca va reusi victoria, Al Hilal va incasa suma de 4 milioane de dolari din partea confederatiei de fotbal din Asia.La conferinta de presa oficiala de vineri, Lucescu a sustinut ca a venit in Japonia alaturi de baietii sai pentru a obtine marele trofeu: "Avem un usor avantaj, dar ne-ar fi placut sa fie mai mare. Puteam sa mai marcam in tur. Meciul va fi unul dificil, sunt sigur de acest lucru, si ii respectam pe cei de la Urawa, dar am venit aici pentru a castiga trofeul. Jucatorii sunt cei care aduc trofeul, nu antrenorul", a punctat fostul manager de la Rapid sau FC Brasov.La antrenamentele de vineri, ploaia a afectat serios cele doua echipe, dar Lucescu nu se teme ca terenul va avea de suferit: "Terenul arata excelent. Daca ploaia il va afecta, problema va fi pentru ambele echipe. In meciurile finale trebuie sa te ocupi te fiecare aspect, inclusiv de vreme. Sunt sigur ca jucatorii mei sunt pregatiti sa reprezinte cat mai bine echipa", mai adauga Lucescu.Razvan Lucescu a ajuns in tarile arabe dupa ce sezonul trecut a cucerit eventul in Grecia alaturi de PAOK Salonic.De 2 ori in istorie a cucerit Al Hilal Liga Campionilor Asiei, in 1991 si 2000.D.A.