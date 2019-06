Cine va veni in locul lui Razvan Lucescu pe banca celor de la PAOK Salonic

Ziare.

Desi anunta clar dupa titlul cucerit recent ca nu va pleca din Grecia indiferent de oferta, Razvan Lucescu a fost "momit" cu o oferta de nerefuzat din tarile arabe, mai exact de la Al Hilal, acolo unde va castiga de 5 ori mai mult decat la PAOK.Lasati putin descoperiti de plecarea intempestiva a lui Razvan, PAOK a numit pentru moment un antrenor principal interimar, e vorba de fostul antrenor al echipei secunde, spaniolul Pablo Garcia.La 47 de ani, ibericul o preia pe campioana Greciei teoretic pentru scurta vreme, cel putin pentru cantonamentul in care PAOK va pleca in scurt timp in Olanda, dupa cum scrie presa elena.PAOK va juca doua tururi preliminare de UEFA Champions League, anul trecut fiind eliminata in play-off de Benfica.La 50 de ani, Lucescu mai avea trecute in CV echipe antrenate ca FC Brasov, Rapid sau echipa nationala a Romaniei.Al Hilal a fost obligata sa ii plateasca si clauza de reziliere romanului, o suma de 2 milioane de euro.D.A.