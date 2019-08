Debut cu dreptul pentru Razvan Lucescu in noul sezon din Arabia Saudita (Video)

Sebastian Giovinco off and running in the new Saudi season. Vintage free kick magic! #TFCLive pic.twitter.com/KYEOaw9gAo - Brad Humber (@djcuse) August 23, 2019

Hilal a trecut cu 4-2 de cei de la Abha Club, Bafetimbi Gomis fiind cel mai bun jucator de pe teren, autorul unei "duble".Trupa romanului de 50 de ani care a ales in aceasta vara sa plece de la campioana Greciei PAOK Salonic catre tarile arabe venea dupa calificarea in sferturile Ligii Campionilor Asiei, scor 4-3 la general cu Al Ahli.Dupa 2-1 la pauza, ambele goluri semnate de Gomis, fost atacant la Lyon, Sebastian Giovinco (32 de ani), a marcat pentru 3-1 in minutul 63, cu un gol remarcabil din lovitura libera de la circa 20 de metri:Khribin a inchis partida la 4-2 in minutul 85, victorie asadar la prima etapa din Arabia Saudita in noul sezon.Pentru Al Hilal urmeaza duelul din prima mansa a sferturilor Asian Champions League, cu Al-Ittihad. Partida va avea loc pe 27 august, de la ora 20:45.