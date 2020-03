Decizie de ultima ora luata de Razvan Lucescu in Arabia Saudita, in plina pandemie de coronavirus

Ziare.

com

Al Hilal a anuntat printr-un comunicat de presa ca antrenorul roman al formatiei, Razvan Lucescu, a suspendat antrenamentele pentru o saptamana.Pandemia de coronavirus are efecte asadar si in Golful Persic, iar in Arabia Saudita, oficiliatatile au hotarat amanarea meciurilor oficiale programate in luna martie.Ultima partida a avut loc pe 11 martie, cand Hilal a remizat pe teren propriu cu cei de la Damac, in runda a 22-a din Saudi Premier Legue."Dupa hotararea de a suspenda evenimentele sportive, staff-ul tehnic al echipei a decis odihnirea jucatorilor pentru o saptamana", se arata in comunicatul de presa al arabilor.In luna martie, Hilal avea programate doua partide, in Cupa Regelui, cu Abha, si in campionat , cu Al Nasr Riyadh.Dupa 22 de etape de campionat, trupa lui Lucescu este lidera din Arabia, cu 51 de puncte, la sase in fata formatiei de pe pozitia secunda, Al Nasr Riyadh.In 2019, romanul a cucerit cu clubul din Golf Cupa Campionilor Asiei, in plus a terminat pe 4 la CM al cluburilor.D.A.