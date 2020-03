Echipa lui Razvan Lucescu domina cu autoritate campionatul din Arabia Saudita (Video)

Ziare.

Hilal a dispus sambata de Al Ettifaq, scor 1-0, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Arabiei Saudite.Singurul gol a fost adus de Carrillo, in minutul 17. Hilal e lider cu 50 de puncte in clasament, la 8 distanta de urmaritoarea Al Nassr, cu 42 de puncte. Ettifaq este pe locul 11, cu doar 26 de lungimi.In februarie, Razvan Lucescu nu a pierdut niciun meci pe banca lui Hilal si a fost recompensat cu titlul de cel mai bun antrenor din campionat Sase victorii la rand are Al Hilal, care domina cu autoritate clasamentul din Golf. Lucescu a cucerit in 2019 cu echipa araba Liga Campionilor Asiei, terminand si pe 4 in Campionatul Mondial al cluburilor, dupa o finala mica decisa la penaltiuri cu Monterrey din Mexic.