Echipa lui Razvan Lucescu merge ceas in Arabia Saudita

In ultima etapa disputata in acest week-end, Hilal a mers in deplasare la Al Ettifaq, formatie care a castigat in deplasare la Al Hazem, trupa lui Daniel Isaila, acum doua saptamani, cu scorul de 6-0.Al Hilal s-a impus cu 4-1, dupa reusitele semnate de Eduardo o dubla, unul din goluri venind din penalti, Gomis si Saleh Al Shehri.Gazdele au punctat doar prin Al Amri, care a egalat la unu in minutul 29.Al Hilal este lider in Arabia Saudita, cu 16 puncte din 6 meciuri . Pana acum, in campionatul saudit, Hilal s-a impiedicat doar de Al Feiha, bifand in rest doar victorii.Recent, trupa lui Razvan Lucescu s-a impus si in prima mansa din Liga Campionilor Asiei, in deplasare la Al Sadd din Qatar, echipa antrenata de Xavi, scor 4-1, fiind ca si calificata in marea finala.Daca va obtine acest trofeu, Lucescu se va putea bate cu Liverpool la Campionatul Mondial al cluburilor care se va disputa in luna decembrie.Fostul antrenor de la Rapid a ajuns in Arabia dupa ce s-a despartit de campioana Greciei, PAOK Salonic.