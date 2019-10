Englezii au realizat un clasament al cluburilor mondiale in functie de forma de moment. Al Hilal, gruparea lui Lucescu, e peste formatii ca Juventus, Inter sau PSG

Ziare.

Englezii au dat astfel publicitatii un top al celor mai bune 50 de echipe de club ale momentului in fotbalul mondial, un clasament condus in acest moment de FC Barcelona , chiar daca catalanii nu au avut un start de sezon promitator. O surpriza placuta este pozitionarea celor de la Al Hilal, echipa antrenata de Razvan Lucescu.In fiecare saptamana, britanicii de la The Football World Rankings analizeaza evolutiile cluburilor din lume si realizeaza un clasament al formei de moment, pe criterii care seamana cu cele din circuitele de tenis ATP si WTA. Iar ultimul clasament aparut este poate surprinzator, cu un Al Hilal aflat pe 14 din primele 50 de cluburi ale lumii, peste Inter, Juve, Ajax, PSG sau Man.United.Iata mai jos acest top 50:Exista si echipe din Romania in clasamentul general, dar trebuie mers foarte departe pentru a o gasi pe prima, e vorba de campioana CFR Cluj , aflata pe 160. Urmeaza Viitorul lui Hagi pe 290, Craiova lui Piturca pe 299, iar FCSB este pe 306.Al Hilal-ul lui Lucescu e in mare forma in Arabia, echipa e neinvinsa in acest debut de campionat , cu cinci victorii si un egal, plus e aproape calificata in finala Ligii Campionilor Asiei, dupa 4-1 in deplasare in prima mansa din semifinale, la Al Sadd din Qatar, echipa antrenata de Xavi.CFR Cluj e singura formatie din Romania inca angrenata in cupele europene, in grupele Europa League, avand o victorie in doua meciuri D.A.