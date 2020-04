O echipa de traditie plateste clauza de reziliere a lui Razvan Lucescu: Salariul urias pe care tehnicianul roman il are la Al Hilal

Ziare.

Publicatia turca Fotospor anunta ca tehnicianul roman in varsta de 51 de ani are mari sanse sa ajunga la Fenerbahce Istanbul.Gruparea din Turcia ar urma sa achite clauza de reziliere a contractului pe care Razvan Lucescu il are cu Al Hilal.2 milioane de dolari este suma pe care Fener ar trebui s-o plateasca pentru a-l putea aduce pe antrenorul roman.La Al Hilal, Razvan are un salariu anual de 4 milioane de euro, plus un bonus de 50.000 de dolari dupa fiecare victorie obtinuta.Razvan Lucescu ar putea fi insotit de la Fenerbahce de tatal sau, Mircea, dorit in postura de director sportiv.Tot la Fenerbahce ar putea ajunge si Ianis Hagi, potrivit sursei citate.Razvan Lucescu o antreneaza pe Al-Hilal din vara anului trecut. In cariera sa le-a mai pregatit pe FC Brasov, Rapid, nationala Romaniei, El Jaish, Petrolul, Xanthi si PAOK Salonic.I.G.