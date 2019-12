Pas gresit pentru Razvan Lucescu

Ziare.

com

Ocupanta locului 4 la Campionatul Mondial al Cluburilor a rezmizat in deplasare, scor 1-1, cu Al Hazm, antrenata tot de un roman, fostul selectioner de la tineret - Daniel Isaila.Hamzi a deschis scorul in minutul 53 pentru gazde, in timp ce golul egalizator a fost semnat de italianul Giovinco, in prelungirile partidei.Al Hilal a ajuns la 21 de puncte si se afla pe locul 5, la cinci puncte distanta de prima clasata, Al Nasr.Al Hazm ocupa pozitia a 11-a, cu 15 puncte.I.G.