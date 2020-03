Performanta impresionanta pentru un tehnician roman: Se afla in Top 10 antrenori ai lumii

Ziare.

In ierarhia intocmita de Club World Ranking, tehnicianul roman in varsta de 51 de ani se afla pe pozitia a 10-a!Primul loc e ocupat de antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, urmat de tehnicianul lui River Plate, Marcelo Gallardo, in timp ce pozitia a treia e ocupata de fostul antrenor al Barcelonei, Ernesto Valverde.1. Jurgen Klopp (Liverpool)2. Marcelo Gallardo (River Plate)3. Ernesto Valverde (ex-Barcelona)4. Maurizio Sarri (Juventus)5. Pep Guardiola (Manchester City)6. Jorge Jesus (Flamengo)7. Renato Gaucho (Gremio)8. Zinedine Zidane (Real Madrid)9. Tomas Tuchel (PSG)10. Razvan Lucescu (Al Hilal)Clasamentul este alcatuit pe baza de puncte pe care fiecare tehnician le primeste in functie de performantele sale din ultimii ani.In sezonul precedent, Razvan Lucescu a castigat Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal, grupare cu care a participat la Campionatul Mondial al Cluburilor.I.G.