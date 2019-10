Performanta uriasa pentru Razvan Lucescu

Ziare.

Al Hilal (Arabia Saudita) a peirdut returul semifinalei cu Al Sadd (Qatar), scor 2-4, insa avanseaza in ultimul act gratie succesului din tur, atunci cand s-a impus cu 4-1.In returul disputat pe terenul celor de la Al Hilal, oaspetii au fost foarte aproape de a reusi o revenire istorica.Al Dawsari (min.13) si Gomis (min.25) au marcat golurile lui Al Hilal.Pentru Al Sadd au punctat Afif (min.17, Tae-Hee (min.19), Al Heidos (min.20) si Khoukhi (min.90+3).In finala Ligii Campionilor Asiei, Al Hilal o va infrunta pe castigatoarea celei de-a doua semifinale, in care se intalnesc Guangzhou Evergrande (China) si Urawa Reds (Japonia), in tur 0-2.Finala competitiei e programata in dubla mansa, pe 9 si 24 noiembrie.Razvan Lucescu o antreneaza pe Al Hilal din vara acestui an.I.G.