Performanta uriasa pentru Razvan Lucescu: A castigat Liga Campionilor Asiei

Gruparea saudita s-a impus in returul finalei cu 2-0 pe terenul japonezilor de la Urawa Red Diamond, dupa ce si in turul de acum doua saptamani s-a impus 1-0.Al Dawsari (min.73) si Gomis (min.90+3) au marcat golurile intalnirii de la Saitama.E cel de-al treilea trofeu al Ligii Campionilor Asiei castigat in istorie de Al Hilal, care s-a mai impus in cea mai importanta competitie de pe continentul asiatic in 1991 si 2000 (cu Anghel Iordanescu antrenor).Razvan Lucescu (50 de ani) o antreneaza pe Al Hilal din vara acestui an.Aproximativ 4 milioane de euro pe an e salariul pentru care Razvan Lucescu a ales s-o lase pe PAOK Salonic pentru Al Hilal.Pentru tehnicianul roman e cel de-al treilea trofeu cucerit in acest an, dupa ce a triumfat cu PAOK Salonic in campionatul si Cupa Greciei.I.G.