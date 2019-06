Presa din Grecia anunta ca Razvan Lucescu pleaca de la PAOK: Antrenorul are o oferta de nerefuzat

Ziare.

Toate publicatiile din Grecia anunta la unison ca Razvan Lucescu va pleca de la PAOK.Conform Gazzetta.gr , Lucescu s-a intalnit cu patronul Ivan Savvidis, caruia i-a transmis ca a acceptat o alta oferta.Un club din strainatate a hotarat sa plateasca 2 milioane de euro pentru a-l elibera pe Razvan de contractul cu PAOK.Nu este cunoscut numele clubului, dar presa din Grecia anunta ca acesta va antrena in Arabia Saudita.De asemenea, jurnalistii greci scriu ca gruparea saudita i-a facut lui Lucescu "o oferta de nerefuzat".Razvan Lucescu a preluat-o pe PAOK in 2017 si a castigat titlul in ultimul sezon, dupa ce in precedentul il pierduse in urma unor decizii luase la masa verde.C.S.