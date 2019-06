Prima reactie a lui Razvan Lucescu, dupa ce a fost instalat pe banca celor de la Al Hilal

Ziare.

La putina vreme de la instalarea sa, Lucescu a oferit si o prima reactie, conform paginii oficiale de Twitter a clubului Al Hilal."Vreau sa va multumesc pentru incredere, vreau sa va multumesc pentru posibilitatea pe care mi-ati oferit-o de a fi antrenorul celei mai mari echipe din Asia. Exista o pasiune uriasa pentru aceasta echipa. Stiu ca exista mari asteptari si am o mare responsabilitate.Eu si staff-ul meu vom da totul, din inima si din suflet, pentru a avea un sezon foarte bun pentru toti fanii care o sustin pe Al-Hilal. Stiu ca multi dintre ei nu stiu nimic despre mine, vin dintr-o alta tara. Noi stim sa castigam respectul oamenilor", puncta Lucescu pentru sursa citata mai sus.Antrenorul de 50 de ani va avea un salariu de 4 milioane de dolari pe an, urmand sa devina al doilea cel mai bine platit antrenor roman din strainatate, dupa Cosmin Olaroiu , care sta pe banca celor de la Jiangsu Suning, in China.Olaroiu castiga 7,9 milioane de dolari pe an in China, unde este acum pe locul 5, avand insa cea mai buna ofensiva din campionat Razvan Lucescu a cucerit recent primul event din istoria clubului PAOK Salonic.Romanul a mai activat in trecut si pe banca celor de la Rapid FC Brasov sau chiar a nationalei Romaniei.D.A.