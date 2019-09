Razvan Lucescu a avut parte de un meci dramatic in Arabia Saudita

Ziare.

Formatia Al Hilal, antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, sambata, chiar pe teren propriu, scor 1-1, cu cei de la Al Feiha, in etapa a treia a campionatului Arabiei Saudite.In minutul 50, Hilal deschidea scorul prin Al Abid, insa oaspetii au egalat dramatic, la ultima faza, in minutul 94, prin Arsenio.Hilal are urmatorul meci de disputat pe 21 septembrie, in deplasare, cu Al Ittihad. In primele doua etape, echipa lui Razvan Lucescu a obtinut victorii.In clasament, gruparea lui Lucescu este lidera cu 7 puncte, la egalitate cu cei de la Al Nasr.Lucescu a ajuns in aceasta vara la Al Hilal dupa o aventura frumoasa in Grecia la PAOK, cu care tocmai a castigat eventul, pentru prima data in istoria clubului elen.El mai are in CV-ul sau echipe antrenate ca Skoda Xanthi, Rapid sau FC Brasov.