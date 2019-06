Razvan Lucescu a fost prezentat oficial la Al-Hilal

Ziare.

com

Imediat dupa ce a realizat eventul in premiera pentru gruparea greaca PAOK Salonic, Razvan Lucescu, 50 de ani, a ales sa plece de la aceasta echipa, chiar daca declara imediat dupa titlul cucerit ca va ramane la club pentru a incerca accederea in grupele Champions League.Duminica, fostul manager de la Rapid FC Brasov sau echipa nationala a Romaniei, a fost si prezentat la Al Hilal, pe pagina oficiala de Twitter a clubului , printr-un filmulet de un minut, in care au fost aratate repere din cariera sa.Cele doua parti s-au inteles de sambata, iar romanul va castiga de 5 ori mai mult ca in Grecia, avand un salariu stagional de 4 milioane de euro."Am petrecut la PAOK cei mai buni doi ani din viata mea. Impreuna am demonstrat ca avem puterea sa trecem peste orice dificultate. Le multumesc in primul rand domnului Ivan Savvidis si familiei sale pentru increderea si dragostea lor pentru PAOK, lui Makis Gagatsis, Mariei Goncareva si intregii conduceri pentru cooperare, tuturor celor care au muncit zilnic si din greu alaturi de mine la baza de pregatire, pentru daruire. As vrea sa le multumesc jucatorilor mei fantastici si tuturor fanilor PAOK pentru sustinerea lor imensa. Plec avand certitudinea ca PAOK are mentalitatea, puterea si calitatea sa continue sa castige trofee, pentru ca le merita", a fost mesajul lui Lucescu dupa plecare pentru fanii lui PAOK.El mai fusese dorit si in trecut de gruparea saudita, care a mai avut si alti antrenori romani, e vorba de Ilie Balaci in trei randuri, Anghel Iordanescu Cosmin Olaroiu , Catalin Necula, Laurentiu Reghecampf si Marius Ciprian in doua randuri.Razvan Lucescu trebuia sa treaca de doua tururi preliminare cu PAOK pentru a intra in grupele Champions League, dar de la club, in aceasta vara, au plecat jucatori importanti precum Varela, Shakov si Canas.D.A.