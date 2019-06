Razvan Lucescu a plecat de la PAOK Salonic - oficial. Ce mesaj emotionant a transmis fanilor din Grecia

Ziare.

com

La 50 de ani, Lucescu s-a despartit in ziua de vineri definitiv de PAOK, gruparea pe care a facut-o campioana, la finele unui sezon in care nu a pierdut nici macar un singur meci."PAOK anunta incheierea colaborarii cu Razvan Lucescu. Tehnicianul roman a activat o clauza cu privire la incheierea anticipata a intelegerii", se arata pe site-ul oficial al clubului.Mesajul lui Razvan pentru fanii celor din Salonic a fost urmatorul: "Am petrecut la PAOK cei mai buni doi ani din viata mea. Impreuna am demonstrat ca avem puterea sa trecem peste orice dificultate.Le multumesc in primul rand domnului Ivan Savvidis si familiei sale pentru increderea si dragostea lor pentru PAOK, lui Makis Gagatsis, Mariei Goncareva si intregii conduceri pentru cooperare, tuturor celor care au muncit zilnic si din greu alaturi de mine la baza de pregatire, pentru daruire.As vrea sa le multumesc jucatorilor mei fantastici si tuturor fanilor PAOK pentru sustinerea lor imensa. Plec avand certitudinea ca PAOK are mentalitatea, puterea si calitatea sa continue sa castige trofee, pentru ca le merita", a declarat Lucescu, fost antrenor la Rapid FC Brasov sau echipa nationala a Romaniei, pentru sursa mai sus citata Romanul va ajunge la Al Hilal, club care ii va oferi 4 milioane de euro pe sezon, o cifra de 5 ori mai mare decat o primea in Grecia. Arabii ii vor plati si clauza sa de reziliere, care ajungea la suma de 2 milioane.PAOK va evolua in tururile preliminare ale UEFA Champions League in aceasta vara.D.A.