Razvan Lucescu a vandut golgheterul Greciei in Ligue 1 - oficial

Ziare.

com

Astfel, cel mai bun marcator al campionatului elen in sezonul recent incheiat a trecut din liga greaca la o echipa de Ligue 1.E vorba de Efthymis Koulouris, 23 de ani, care a semnat un contract valabil pe 4 sezoane cu cei de la Toulouse, fosta echipa a lui Dr. Grigore si Mihai Roman.Suma de transfer a fost de 3,2 milioane de euro, dupa cum anunta contul oficial de Twitter al clubului francez.Koulouris a fost golgheterul Greciei in sezonul trecut, cu 19 goluri marcate in 28 de partide, dar au fost goluri marcate pentru Atromitos, acolo unde atacantul a fost imprumutat sezonul trecut de catre PAOK.El are si noua selectii in nationala Greciei si va purta numarul 20 la noua sa echipa.PAOK a castigat titul in Grecia sezonul trecut, reusind acest lucru fara nicio infrangere in cele 30 de partide jucate.D.A.