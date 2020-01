Razvan Lucescu ajunge in sferturile Cupei Regelui dupa o partida dramatica, decisa la penaltiuri

Ziare.

com

Partida cu Al Faysaly a fost una dramatica, castigata de baietii lui Lucescu la loviturile de departajare. Dupa primele 90 de minute scorul arata egal, 2-2. Hilal deschidea scorul prin Al Burayk in minutul 18, insa Bonavecia de la gazde, fosta echipa antrenata de Mircea Rednic , egala din penalti in minutul 29.Tot Hilal a marcat prima si dupa pauza, gol Saleh Al Shehri in minutul 63, insa Faysaly a impins jocul in prelungiri dupa reusita lui Qasem in minutul 73.In prelungiri nu s-a marcat asa ca s-a mers la loviturile de departajare. Echipa lui Lucescu a castigat acolo cu 6-5, dupa ce acelasi Qasem a fost inger si demon, el ratand penaltiul decisiv al lui Faysaly.Lucescu si ai sai merg in sferturile Cupei Regelui, iar fostul manager de la Rapid sau Brasov continua o perioada foarte buna, 2019 fiind un an fabulos pentru el cu eventul facut cu PAOK Salonic si cu Liga Campionilor Asiei cucerita cu Hilal.15 victorii, 5 egaluri si 5 infrangeri are Razvan pe banca celor de la Al Hilal, de cand a sosit in Arabia Saudita, din vara trecuta.Vorbind strict de Cupe, Lucescu mai are in panoplie 2 Cupe ale Greciei cucerite cu PAOK si 2 Cupe ale Romaniei castigate cu Rapid Vezi si: