Razvan Lucescu da cartile pe fata: Iata de ce a plecat de la PAOK dupa un sezon istoric in Grecia

Tehnicianul roman ii arata cu degetul pe patronul echipei, Ivan Savvidis, si pe fiul acestuia, care aveau alte planuri pentru echipa.Cei doi i-au cerut lui Lucescu sa califice echipa in grupele Champions League, insa in acelasi timp voiau sa faca schimbari majore in lotul lui PAOK, lucru cu care antrenorul nu era de acord."Totul s-a intamplat peste noapte. A fost o surpriza imensa si pentru mine, crede-ma! Insa cand se ajunge la idei divergente intre patron si antrenor e mai bine sa te opresti. N-am nimic de reprosat celor de la club, pentru ei am doar recunostinta si ii multumesc patronului pentru tot. Am avut la PAOK un grup foarte misto, cu suflet, cu unitate. Dar s-a ajuns la aceasta situatie si a trebuit sa iau o decizie.N-am putut sa ii conving, pe patronul Ivan Savvidis si pe fiul sau, sa mearga pe ideile mele. Munca, stabilitate, relatii legate si in afara terenului, nu doar in vestiar. Toate astea se construiesc in timp si apoi culegi roadele. Fara stabilitate nu merge nimic. Uite, in 2 ani la PAOK, din 30 de meciuri acasa am castigat 29 si am facut un egal. Am castigat doua titluri, chiar daca unul ne-a fost luat, nedrept, la comisii. E clar ca grupul ala era foarte puternic. Ideea mea era sa schimbam cat mai putin in lot.Cert e ca de la mine se astepta calificarea in grupele Ligii Campionilor. OK, le-am zis, imi asum obiectivul. Dar ca sa fie realizabil, as avea nevoie de sprijinul asta, de stabilitatea lotului. Nu s-a putut. Cu o zi inainte de reinceperea pregatirii am avut o ultima discutie si am ajuns la concluzia ca e mai bine pentru toti sa ne despartim. Si ne-am despartit prieteni. Agentul meu mi-a spus atunci despre varianta Al Hilal. Le-am zis:. N-am crezut ca o vor plati. Au trecut doar 24 de ore si rezolvasera tot! Oamenii m-au vrut foarte tare aici", a spus Lucescu in Gazeta Sporturilor Chiar daca a fost fortat sa plece chiar de patron, Lucescu cel mic are cuvinte de lauda la adresa fostului sau patron."Au fost multe situatii in care clubul m-a sustinut. Pentru Ivan Savvidis si fiul lui n-am decat cuvinte de multumire. Fara ei nu faceam performantele astea in Grecia. La inceput nu eram simpatizat de fani, iar cei doi Savvidis au iesit cu un mesaj de incredere. Tot ei au transmis echipei ca ma sustin neconditionat, iar asta mi-a dat forta la acel moment. Dar patronul avea si un stil, nu stiu cum sa-l numesc... Punea presiune si-n somn! In ultima luna a sezonului, sedinta dupa sedinta. Chiar si cand bateam cu 3-0! Ne chema la hotelul lui, Makedonia Palace, pe mine, pe cei din staff, pe capitanii echipei. Presiune exagerata... Uneori poate fi o strategie utila, dar lasa urme. In viata ai nevoie si de cuvinte frumoase."Plecat de la PAOK, Lucescu a ajuns in Arabia Saudita, la Al Hilal, acolo unde vrea sa scrie istorie."Fotbalul din Arabia Saudita e la un nivel foarte bun, Al Hilal e un club mare, va fi o experienta interesanta, sunt impacat cu decizia mea, acum vreau sa muncesc si sa castig titlul, Cupa si Liga Campionilor Asiei."